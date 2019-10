Probabile formazione, torna il 4-3-3: chance per Venuti, Benassi e Boateng

Fiorentina subito in campo a poche ore dalla sconfitta interna contro la Lazio. Alla vigilia di Halloween l’avversario è il Sassuolo, reduce dalla vittoria in trasferta contro il Verona per 1-0. I viola, senza Montella in panchina (al suo posto Daniele Russo), dovranno fare a meno degli infortunati Caceres e Lirola e degli squalificati Ribery e Ranieri. I cambi di formazioni sono obbligati.

I quotidiani sono concordi col ritorno al 4-3-3, modulo visto fino alla partita contro il Genoa, con: Dragowski in porta, Venuti terzino destro, Pezzella e Milenkovic al centro, Dalbert a sinistra, a centrocampo Pulgar agirà da regista con Benassi e Castrovilli mezze ali (turno di riposo, quindi, per Badelj), in attacco Chiesa e Sottil ai lati di Boateng.