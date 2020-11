Pruzzo durissimo: “Giocatori senza attributi, vergognosi. Prandelli tradito dai suoi”

Intervenuto ai microfoni di RTV38, l’ex bomber Roberto Pruzzo ha avuto un pensiero decisamente duro sulla Fiorentina sconfitta dal Benevento:

Prandelli? Non si meritava un tale trattamento da parte di chi stava in campo. Ho visto proprio una mancanza di attributi da parte di chi avrebbe invece dovuto essere trainante, atteggiamento vergognoso. Mai c’è stata una reazione, ci vuole anche un po’ di amor proprio. In questo senso, l’allenatore è stato letteralmente tradito dai suoi giocatori. Ho l’impressione che questo zoccolo duro dello spogliatoio non ci sia. In una partita così servirebbe invece una risposta da parte degli elementi di esperienza, un segnale. Che invece non ci sono stati.