Proviamo a parlare di calcio: Genoa e Sampdoria complicano la vita alla Fiorentina (e non solo). Benvenuti nel mucchio selvaggio

Sappiamo che parlare di calcio in questo momento può sembrare inutile. Noi, però, ci proviamo ugualmente. D’altronde Violanews.com è nata per questo motivo. La speranza, ovviamente, è che il campionato possa ricominciare dopo il 3 aprile. Significherebbe che i contagi sono diminuiti.

La lotta per non retrocedere sarà molto avvincente negli ultimi mesi. Le vittorie di Spal e, soprattutto, Sampdoria e Genoa, hanno complicato e non poco la classifica delle loro dirette concorrenti. La Fiorentina è tredicesima con trenta punti. La squadra viola non è con l’acqua alla gola, ma allo stesso tempo non può considerarsi nemmeno tranquilla al cento per cento. D’altronde le lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Lecce sono appena cinque.

Il mucchio selvaggio è servito. Spal, Brescia, Lecce, Genoa, Sampdoria, Torino, Udinese e Fiorentina vivranno mesi molto caldi, anche se – a dire la verità – la salvezza della squadra di Ferrara e delle Rondinelle ci sembra un’ipotesi remota. Cagliari (32), Sassuolo (32) e Bologna (34), invece, navigano in acque meno agitate.

Ma ci sarà tempo per parlare del prossimo avversario (se ci sarà) e fare calcoli di classifica. La speranza è che i contagi diminuiscano. Il governo ci sta semplicemente chiedendo, per quanto possibile, di stare a casa, non di andare a lavorare in miniera. Tutti devono rispettare le disposizioni contenute nel decreto del 9 marzo. A partire dai più giovani, troppo spesso indifferenti alle regole. Lo abbiamo visto, purtroppo, con il rave party organizzato pochi giorni fa in piazza D’Azeglio a Firenze.