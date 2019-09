Pradè: “Stop di Pedro alle spalle, ora è al 100%. Se non fosse partito Simeone…”

Conferenza stampa di Pedro, ultimo arrivato in casa Fiorentina. Ad introdurlo, oggi pomeriggio, c’era anche Daniele Pradè. Queste le sue dichiarazioni: “Tutti chiedevano una punta fin dall’inizio, alla fine è arrivata. Per noi Simeone era un attaccante forte, se non avesse avuto l’opportunità di andare al Cagliari saremmo rimasti così. Pedro ci è sempre piaciuto, è stata un’operazione lunga e complicata perché non è facile fare affari in Brasile. E’ un attaccante moderno, ora sta a lui mostrare tutte le sue qualità. Ha avuto un periodo di stop, ma ora è al 100%”

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI DELL’ATTACCANTE BRASILIANO