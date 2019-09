LIVE – Pedro: “Contento di essere in un grande club. Il mio modello è Ibrahimovic. Un piacere affrontare Ronaldo”

E’ stato uno degli acquisti della sessione estiva di calciomercato. Su Pedro le attese sono tante. L’attaccante brasiliano classe 1997 si è presentato così in conferenza stampa:

“Buon pomeriggio a tutti, non parlo bene l’italiano, lo sto studiando, a breve lo imparare. Parlerò in portoghese. Ringrazio Commisso, Pradè, Barone, i miei agenti e la mia famiglia. E’ stata una trattativa lunga, non sarei qui senza il supporto degli agenti e della famiglia. Sono contento di essere in un grande club come la Fiorentina.

Se sono pronto per la Juventus e a chi vorrei assomigliare? Mi sento bene, deciderà l’allenatore se farmi giocare o no. Ho avuto un infortunio lieve, ma mi sento pronto per giocatore. Il mio punto di riferimento Ibrahimovic, è un giocatore di grande tecnica.

Quando i miei agenti mi hanno parlato della Fiorentina, ero soddisfatto. Ci hanno giocato grandi giocatori come Dunga e Edmundo e la società sta costruendo una grande squadra. Spero di giocare una grande stagione.

La maglia numero nove è importante a Firenze, so che l’ha indossata Batistuta. Voglio fare grandi cose qui con questa maglia.

Sono pronto per giocare subito, anche se sono arrivato da poco. Voglio dare il mio meglio e voglio cercare di conquistare qualcosa.

Conoscevo la Serie A quando ero in Brasile. Sto conoscendo i miei compagni, mi hanno accolto bene, così come la dirigenza.

La sfida contro Cristiano Ronaldo? Sarà un piacere affrontarlo, ma penso solo alla Fiorentina. Spero di vincere.

Conosco i giocatori brasiliani della Juventus. I paragoni con alcuni attaccanti? Li fanno soprattutto i giornalisti, li lascio a loro, penso alla mia storia.

