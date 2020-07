Pradè: “Faccio i miei complimenti a Beppe, ha raggiunto quello che gli avevamo chiesto”

Il commento del direttore sportivo Daniele Pradè su Violachannel al termine dell’importante vittoria col Torino

Abbiamo visto che il lavoro paga. faccio i miei più sentiti complimenti a Beppe perchè ha raggiunto quello che gli avevamo chiesto: di toglierci dalle difficoltà col lavoro il sacrificio e l’umiltà. Siamo al quinto risultato utile consecutivo, la squadra quindi sta iniziando ad esprimersi, peccato che sia successo un po’ troppo tardi. Vogliamo continuare su questa strada. E’ stata una stagione strana e particolare, ma che ci porterà delle certezze per il prossimo anno. Adesso andiamo a giocare cintro due grandissime squadre e questo sarà utile per misurare il peso della squadra. Abbiamo recuperato Kouame, Cutrone sta iniziando a segnare con continuità e la difesa a numeri importanti. Tutto questo ci fa ben sperare per il futuro