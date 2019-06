Per Commisso mattinata tranquilla, nel pomeriggio incontro con Nardella

Radio Bruno riporta le ultime mosse di Rocco Commisso in questa mattinata: tranquilla per Commisso, che dopo la giornata intensa di ieri da protagonista alla festa di San Giovanni è rimasto con Joe Barone e gli altri parenti in hotel. L’unica visita per lui è stata quella di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale, che è rimasto in compagnia del presidente per conoscersi meglio. La sua è stata solo una visita di cortesia per conoscersi meglio: si è parlato tanto di Firenze e non della squadra. Verso l’ora di pranzo, poi, la delegazione si è diretta verso il Centro Sportivo e poi verso Fiesole per il pranzo. Nel pomeriggio, per il numero uno viola è in programma un incontro con il sindaco di Firenze Dario Nardella, probabilmente per parlare dell’Artemio Franchi e del nuovo impianto.