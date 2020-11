Pazienza: “Prandelli ha bisogno di tempo, si riparte da zero. Io avrei tenuto Iachini…”

L’ex viola Michele Pazienza, intervistato da TMW Radio, ha espresso le sue sensazioni sul cambio in panchina e sul valore della Fiorentina dopo la sconfitta con il Benevento:

Oggi Prandelli ha di fronte a sé una situazione non semplice, ma è un allenatore molto preparato. Io però avrei proseguito con Iachini, che conosceva bene squadra e giocatori, era tutto costruito per lui. Il nuovo tecnico riparte da zero e avrà bisogno di tempo per conoscere il modulo ed adattarsi. Singolarmente, poi, i valori della Fiorentina sono importanti: ma nel calcio questo conta relativamente. Bisogna comporre una squadra per avere un’idea di gioco. Prandelli dovrà metterci tempo ad assemblare il gruppo, così diventa anche difficile dire dove potrà arrivare la Fiorentina.