Pagnini: “Abisso arbitro nella media per la gara di Milano”

A dirigere il difficile match di Milano Rizzoli ha designato Rosario Abisso. Ecco il parere di Simone Pagnini esperto del mondo arbitrale a Lady Radio.

Credo che Rizzoli mandando Abisso a Milano abbia tenuto conto che si tratta pur sempre della partita della capolista con la quattordicesima squadra in classifica e non poteva certo impiegare un arbitro di primissima fascia. Abisso arbitra poco la Fiorentina di norma una volta l’anno e l’ultima fu la trasferta a Parma dove decretò due rigori a favore dei viola. Lo considero un arbitro scolastico, preciso ma con poca personalità. Adeguato comunque al match che dovrà arbitrare. Al Var invece c’è Mazzoleni che ai tifosi viola non ricorda situazioni positive, ma resta uno dei migliori se non il miglior varista. Rizzoli ha bilanciato così la presenza di Abisso proteggendolo con quello che sulla carta è il numero uno al Var.