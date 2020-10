Il fisioterapista del Padova è risultato positivo al Coronavirus. Per questo motivo l’orario della partita contro la Fiorentina è slittato dalle 17 alle 17.30. I giocatori della squadra biancorossa si sono sottoposti a nuovi tamponi. I titolari sono risultati negativi e, quindi, sono scesi regolarmente in campo per il riscadamento.