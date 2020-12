Orrico: “Tre tecnici diversi ma stessi risultati. L’organico della Fiorentina è sopravvalutato”

L’ex tecnico Corrado Orrico, è intervenuto ai microfoni del Pentasport. Queste le sue dichiarazioni riguardo la positività del tecnico viola:

Sarà molto importante l’affiatamento che Prandelli avrà con i suoi collaboratori. Guardate il Milan che nonostante l’assenza di Pioli non ha avuto contraccolpi. Il calcio è un mistero per cui ogni tanto saltano fuori delle reazioni imprevedibili. Adesso ci aspettiamo una Fiorentina in disarmo che ha perso alcune partite e da oggi non avrà neanche l’allenatore, ma magari può succedere tutt’altro. Di solito il gruppo è la somma dei valori. Dobbiamo stare attenti a sopravvalutare certi ragazzi, in questo momento non c’è nessuno nella rosa in grado di risolvere le partite. La Fiorentina è comunque al di sotto del valore medio che rappresenta. Tre allenatori così diversi tra loro non sono riusciti a risolvere la situazione. Per questo sposo la tesi della sopravvalutazione dell’organico. I viola rischiano? (CLASSIFICA) No, i viola hanno un valore medio. Ci sono squadre nettamente peggiori dei viola. Nell’annata completa il calcio è galantuomo, restituisce i risultati in base al valore della squadra.