Modifiche apportate al calendario della Serie A. Ecco quando si gioca Monza-Fiorentina

Redazione VN

La Lega Serie A ha comunicato i nuovi orari della dodicesima giornata. Alcune modifiche sono state apportate dopo aver ascoltato la Prefettura di Milano ed altri organi. Monza-Fiorentina si giocherà alle 20:45 di lunedì 23 novembre, a chiusura della giornata. Ecco tutto il calendario:

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AC Monza v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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