Modifiche apportate al calendario della Serie A. Ecco quando si gioca Monza-Fiorentina
La Lega Serie A ha comunicato i nuovi orari della dodicesima giornata. Alcune modifiche sono state apportate dopo aver ascoltato la Prefettura di Milano ed altri organi. Monza-Fiorentina si giocherà alle 20:45 di lunedì 23 novembre, a chiusura della giornata. Ecco tutto il calendario:
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