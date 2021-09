Nosotti: “Mi colpiscono le idee di Italiano. Vlahovic? Qualcosa deve cambiare”

"Ultimamente le vicende così finiscono che i giocatori aspettano e alla fine se ne vanno, non è bello questo..."

"Avevamo detto che quest'anno la differenza l'avrebbero fatta gli allenatori. L'impatto con i nuovi e i ritorni hanno dato un equilibrio differente. Ad esempio qui a Firenze c'è un Italiano che mi ha sempre colpito per le idee trasmesse. E' un tecnico che ovunque è riuscito ad imporre la propria idea di calcio in pochi mesi. Fiorentina-Napoli? I viola sono un avversario ostico, hanno dei giocatori che sanno interpretare bene la fase offensiva. Sarà anche una bella sfida Osimhen-Vlahovic. Rinnovo del serbo? Ultimamente le vicende così finiscono che i giocatori aspettano e alla fine se ne vanno, non è bello questo. Dobbiamo trovare qualcosa per cambiare perchè non si può andare avanti in questo modo. Capisco Commisso, ma il braccio di ferro non aiuta nessuno."