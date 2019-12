Nel giorno di Vlahovic è di nuovo Gori-gol: l’attaccante segna ancora e salva l’Arezzo

Qualche ora prima della discesa trionfale di Vlahovic, vanamente inseguito da Skriniar, spettatore privilegiato della saetta all’incrocio che ha fulminato Handanovic, un altro giovane attaccante di proprietà della Fiorentina andava a segno. Si tratta di Gabriele Gori, in forza all’Arezzo in Serie C. Il classe 1999 di Sesto Fiorentino ha timbrato il cartellino per la sesta volta in stagione, insaccando con un mancino di prima intenzione a fil di palo la rete del definitivo 1-1 all’ultimo respiro sul campo del Renate. Un tocco vincente arrivato dopo una grandissima azione di Caso, altro figlio del vivaio viola, ma non più di proprietà gigliata. In amaranto Gori sta trovando minutaggio e soprattutto gol che lo scorso anno tra Foggia e Livorno aveva avuto solo a sprazzi. Che sia la stagione giusta per il salto di qualità?