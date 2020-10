Nazionale, El Shaarawy positivo a “bassa carica virale”

C’è un caso di positività al Covid anche tra gli Azzurri: lo ha annunciato il medico della Nazionale, Andrea Ferretti, alla vigilia della partita con l’Olanda. Si tratta di Stephan El Shaarawy, “il cui tampone è a bassa carica, e potrebbe anche essere un falso positivo”. “Tutti hanno eseguito i tamponi e il giocatore stesso ha fatto anche il sierologico – ha aggiunto Ferretti -, che è risultato negativo. Avevamo rinviato l’allenamento perché l’agenzia ci aveva detto che il risultato della squadra sarebbe arrivato prima, invece c’è stato un ritardo. Per questo, in attesa del risultato del tampone, l’allenamento sarà col distanziamento previsto dal protocollo Uefa”. Così riporta La Gazzetta dello Sport, che inoltre racconta che ci sarebbe un secondo azzurro positivo. Al momento è sotto stretta osservazione e in serata si sottoporrà a nuovi accertamenti.