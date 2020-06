Nardella: “Bene che i tifosi si rivolgano al Franchi. Non è solo un monumento”

Durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana sono state mandate in onda alcune dichiarazioni del sindaco di Firenze Dario Nardella, presente in città questa mattina assieme al campione paralimpico Alex Zanardi:

“La manifestazione di domani? Apprezzo il fatto che i tifosi si rivolgano al Franchi, è anche il nostro obiettivo. Noi abbiamo sempre avuto un bel rapporto con le tifoserie, mi ricordo il treno per andare a Bergamo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia l’anno scorso. La mia priorità è il Franchi, che è la casa della Fiorentina e dei tifosi, ed è bello che possano concludere la loro marcia pacifica proprio lì. Non è un monumento da guardare e basta, ma da vivere e da fruire secondo i moderni canoni.”