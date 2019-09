Montiel, tra un sinistro da far innamorare e un fisico da rinforzare. Ma si eviti un…Pato bis

La ristrutturazione del Franchi (I DETTAGLI DEL PROGETTO), il mal di pancia di Federico Chiesa. In casa viola non ci si annoia mai, neanche con la sosta del campionato. Proviamo, però, a parlare di calcio giocato, nonostante al big match contro la Juventus manchi ancora una settimana. Focus allora su Fiorentina-Perugia 1-0 e, in particolare, su Montiel. Lo spagnolo ha deciso la partita con un colpo dei suoi: partenza dalla fascia destra, rientro, tiro mancino e palla sotto la traversa. Un gol fantastico, un cioccolatino. Reti così se ne vedono poche in Serie A.

Contro la formazione umbra Montiel ha confermato di avere un sinistro raffinato e un’ottima visione di gioco. E non dimentichiamoci i due assist per Vlahovic contro il Monza in Coppa Italia. La qualità c’è, il fisico decisamente meno. Il talentino viola è ancora troppo gracile per un campionato duro come quello italiano. La Fiorentina lavorerà per rinforzarlo sul piano muscolare, ma attenzione a non ripetere il caso Pato. Lo scatto era uno dei pezzi forti del suo repertorio (fu impressionante all’esordio in Serie A nel 2008 in Milan-Napoli). Con l’aumento della massa il Papero ha perso la velocità che madre natura gli aveva donato. I continui infortuni hanno impedito la sua consacrazione. Un peccato perché il classe 1989, ora al San Paolo, prometteva davvero bene.

I giocatori sono tutti diversi, è vero, ma la Fiorentina tragga insegnamento da questa esperienza, eviti un Pato bis.