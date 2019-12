E intanto Montella scarica il barile su Pradè: dove è finita l’unità di intenti?

C’è una frase di Vincenzo Montella, nel concitato post partita di Torino, che alcuni tifosi potrebbero aver ignorato, sottovalutato o letto/ascoltato con poca attenzione vista l’arrabbiatura della quarta sconfitta consecutiva. “Al Toro mancava Belotti ed è sceso in campo Zaza che ha giocato 20 partite in Nazionale“. Poche parole, ma significative. Che cos’è se non una frecciata a Joe Barone e Daniele Pradè, cioè coloro i quali hanno assemblato la Fiorentina 2019-20? “A buon intenditor, poche parole”, dice il detto. Evidentemente – stando a queste dichiarazioni – è mancata unità di vedute tra il direttore generale, il direttore sportivo e l’allenatore durante il mercato estivo.

Già ad inizio stagione avevamo palesato dubbi sull’attacco viola. I nodi stanno, purtroppo, venendo al pettine. Boateng non è un attaccante e l’unica cosa degna di nota fin qui è stato il gol col Napoli. Pedro non pervenuto, Vlahovic sta giocando, ma solo per l’assenza di un centravanti navigato. Il serbo è un buon calciatore, ma è troppo acerbo per reggere il reparto avanzato viola. Risultato: Fiorentina tredicesima in classifica, contro il Parma l’ultimo gol “utile” segnato, peraltro, da un centrocampista. A gennaio è obbligatorio colmare questa lacuna, ma non sarà facile. “Seguite i buoni gol e vedrete lontano” scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Parole sante. A proposito di attaccanti: esattamente dieci anni fa Alberto Gilardino firmava l’impresa contro il Liverpool ad Anfield Road… Ahi, che dolore.

“MONTELLA DOVREBBE RINGRAZIARE PRADE’, DI SOLITO SI CAMBIA PER MOLTO MENO”