Criscitiello: “Fiorentina a pezzi, complimenti a Pradè perchè…”

Michele Criscitiello, direttore di tuttomercatoweb e Sportitalia, scrive stamattina:

In un mare di guai è finita la Fiorentina. Sconfitta anche a Torino, Commisso sta dando ancora fiducia a Daniele Pradè che, a sua volta, blinda l’allenatore. I problemi non sono solo di Montella ma così la Fiorentina non può andare avanti. Si sta perdendo tutto l’entusiasmo generato dall’arrivo di Commisso e Barone. Persone serie e grandi imprenditori. Purtroppo il calcio è l’unica azienda senza regole. Se ne stanno accorgendo anche loro. Complimenti a Pradè che riesce a tenere inchiodato in panchina Montella. In altre situazioni si era cambiato per molto meno. I viola non hanno gioco e non ottengono risultati. La squadra non c’è con la testa e neanche con le gambe. Il tempo sta scadendo, anche qui, ma Commisso non può pensare di arrendersi già a inizio dicembre.