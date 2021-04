Mercoledì scoprirete il nuovo Violanews

Mercoledì 14 aprile sarà per Violanews una data importante perché dopo diversi anni verrà rinnovato graficamente in maniera importante. Una versione innanzitutto studiata insieme ai nostri lettori che si sono prestati a rispondere alle domande dei tecnici di RCS che gestiscono la parte grafica. Una versione quindi user friendly e disegnata per avere un netto miglioramento nelle prestazioni degli smartphone. Alla nostra redazione il nuovo Violanews è piaciuto ma ovviamente la prova del nove è, e sempre sarà, il vostro gradimento.

Appuntamento quindi alla mattinata di mercoledì quando giocoforza avremo uno stop nell’emissione delle notizie di circa tre ore, ma poi ritrovare il vostro sito più bello e più moderno di prima. E, mi piace specificarlo, a cambiare sarà solo la parte grafica non certo il nostro modo di lavorare e neanche l’editore che resta sempre Fab Four 2013 di cui mi onoro di essere l’amministratore.