Mercafir, ecco cosa sono i “28 milioni in più” che hanno stoppato Rocco

Rocco Commisso dice no alla Mercafir, almeno nelle condizioni indicate dal bando pubblico. Nelle interviste di oggi il presidente ha fatto riferimento, tra le altre cose, ai costi supplementari quantificandoli in altri 28 milioni. Si tratta di spese che sarebbero a carico dell’acquirente, cioè dello stesso proprietario della Fiorentina, relative alla bonifica della zona, alle opere di urbanizzazione (strade e infrastrutture), ma anche tasse di registro e una serie di consulenze ed incarichi. Il tutto sarebbe da sommare ai 22 milioni indicati come prezzo base per l’area, per un totale di 50 milioni di partenza. “Quanto credo ad uno stadio alla Mercafir? Zero, se le condizioni rimangono quelle attuali” la frase emblematica di Commisso oggi a La Repubblica.