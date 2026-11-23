Franco Mastantuono continua a ritagliarsi uno spazio importante nella Fiorentina e i numeri lo confermano. Il classe 2007 è infatti al quinto posto nella classifica dei calciatori teenager con più minuti giocati in questa stagione nei cinque principali campionati europei.

L'argentino ha accumulato finora 881 minuti, un dato che lo colloca alle spalle soltanto di Lamine Yamal (1.085), Jorge Salinas (987), Luka Vušković (978) e Josh King (883). Mastantuono precede invece altri giovani talenti come Harrison Armstrong dell'Everton e Alessio Cacciamani del Torino.

Un piazzamento significativo, che testimonia la fiducia riposta nel giovane argentino e il peso che sta assumendo nel progetto viola. Nonostante la giovanissima età, Mastantuono sta trovando continuità e spazio, confermandosi uno dei teenager maggiormente utilizzati nel panorama calcistico europeo.