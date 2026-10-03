"Ha tanta qualità, sa gestire la pressione e ci permette di uscire puliti dal primo palleggio"
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Roberto Mancini ha commentato l’1-1 dell’Italia contro la Francia, sottolineando i progressi della squadra:
"Questi ragazzi lavorando possono arrivare ad essere un'ottima nazionale, ci vorrà un po' di tempo ma stiamo crescendo bene".
Il ct ha indicato la ripresa contro il Belgio come punto di partenza della crescita, spiegando le difficoltà iniziali:
"Contro il Belgio era la prima partita importante dopo marzo scorso, c'era un po' di pressione e l'abbiamo pagata".
Sugli attaccanti, tra cui l’ex viola Moise Kean, Mancini ha apprezzato l’impegno, chiedendo maggiore concretezza:
"Sono tutti bravi, devono fare gol. Pio Esposito ha lavorato molto durante la partita, ma anche Kean, sono stati tutti bravi".
Il ct ha poi elogiato Nicolò Fagioli, impiegato sia da mezzala che da regista:
“Sia play che mezzala? Per me sì, può fare tutti e due un po' come faceva Verratti nel nostro primo ciclo, è un giocatore tecnicamente molto bravo. Gli ho consegnato la maglia numero 10 e gli ho chiesto di giocare con tranquillità e personalità, esattamente come sa fare lui. Ha tanta qualità, sa gestire la pressione e ci permette di uscire puliti dal primo palleggio”.
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