Maiellaro: “Fiorentina troppo frettolosa nel mandare via i giocatori. Castrovilli è il futuro”

L’ex calciatore della Fiorentina Pietro Maiellaro è intervenuto ai microfoni di Tmw per parlare dell’attualità di casa gigliata:

A livello di organico non la vedo male però forse si è troppo frettolosi anche nel mandar via i giocatori senza averli conosciuti bene. Di questi tempi forse Batistuta lo avrebbero mandato a casa. E questa non è una bella cosa. Pedro ad esempio ha talento ma non gli è stato dato tempo. Da pugliese sono contento. I suoi ex allenatori mi hanno sempre parlato bene di lui, i periodi delicati ci sono per tutti ma ha già saputo reagire. E’ il futuro del nostro calcio