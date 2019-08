Rasmussen: “Sono un difensore moderno”. Zurkowski: “Fiorentina meglio della Juve per me”. Terzic…

Il day-after della convincente vittoria contro il Galatasaray è dedicato (anche) alla presentazione di tre giovani viola: Szymon Zurkowski, Jacob Rasmussen e Aleksa Terzic. Di seguito il contenuto della conferenza stampa che hanno tenuto in comune. LEGGI L’INTRODUZIONE DI ANTOGNONI

Zurkowski: “Nella mia carriera qui e a Firenze voglio fare il meglio possibile. Gli allenamenti negli USA con professionisti di alto livello e con il mister mi hanno arricchito molto, so che ho ancora molto da fare ma sono felice di avere questa opportunità di crescere. La Juventus in passato su di me? Sì, ma con il mio agente abbiamo pensato che sarebbe stato meglio scegliere la Fiorentina (…)”. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI ZURKOWSKI

Rasmussen: “Mi piace giocare con la palla, sono un difensore moderno. Gioco sempre con la testa, non sono troppo veloce di gambe ma penso velocemente. Se c’è un giocatore a cui mi ispiro? Facile: Daniel Agger. Le mie condizioni? Bella domanda (…)”. TUTTE LE DICHIARAZIONI DI RASMUSSEN

Terzic: “Sono molto giovane ma voglio giocare qua, aspiro ad essere titolare. Vorrei continuare la mia carriera nella Fiorentina. Se conoscevo Milenkovic e Vlahovic? Sì. Con Milenkovic…”. TUTTE LE DICHIARAZIONI DI TERZIC

In chiusura di conferenza i tre hanno svelato quale numero di maglia vestiranno: Rasmussen avrà il 32 (“lo stesso che avevo a Empoli”), Terzic il 93 e Zurkowski il 27 (“quello con cui ho iniziato la mia carriera professionistica”).