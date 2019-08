Rasmussen: “Sono un difensore moderno, mi ispiro ad Agger”. Sulle condizioni fisiche…

Di seguito le parole di Jacob Rasmussen ai microfoni della sala stampa del Franchi. Il centrale danese, classe ’97 e reduce dalla stagione a Empoli, è stato acquistato per circa sette milioni di euro.

“Per me è importante giocare in Serie A, nell’ultima stagione ho visto che tipo di giocatori giocano qua. A me piace giocare con la palla, sono un difensore moderno. Gioco sempre con la testa, non sono troppo veloce di gambe ma penso velocemente. Se c’è un giocatore a cui mi ispiro? Facile: Daniel Agger. Skrtel? Non gioca come Agger, è un po’ diverso, ma anche lui è un difensore fortissimo”.

“Le mie condizioni? Bella domanda. Al momento non posso giocare, ma penso di poter tornare in campo la prossima settimana. Perché ho trovato meno spazio ad Empoli? Io sono andato sempre al massimo in allenamento, poi le decisioni le prende l’allenatore. Se è cambiato qualcosa dopo il passaggio di proprietà? No, niente”.