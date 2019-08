Terzic: “Aspiro ad essere titolare, Kolarov il mio modello”. E su Montella…

Accanto a Rasmussen e Zurkowski in conferenza stampa si è presentato anche Aleksa Terzic, il più giovane dei tre nonché ultima eredità della gestione Corvino. Di seguito le sue parole.

“Se ho parlato con i miei connazionali? Sì, mi hanno dato qualche consiglio. Sono molto giovane ma voglio giocare qua, aspiro ad essere titolare. Vorrei continuare la mia carriera nella Fiorentina”.

“Se conoscevo Milenkovic e Vlahovic? Sì. Con Milenkovic ho anche giocato insieme in Nazionale, è un mio amico e lo ringrazio. Io paragonato a Kolarov? Mi fa molto piacere, abbiamo lo stesso tiro sinistro, è un mio modello. Ho scelto Firenze perché credo sia il posto migliore in cui crescere. Mi piace molto come Montella lavora con noi”.