LIVE – Bonaventura: “Ho detto subito di sì alla Viola, proviamo ad andare in Europa”

Alle 16:30 Giacomo Bonaventura si presenta alla stampa fiorentina. Segui con Violanews.com la diretta testuale della conferenza stampa.

“Non mi aspettavo nulla in particolare, sapevo che sarebbe stato un mercato difficile. Finito il campionato ho avuto delle richieste e mi sono preso del tempo. Mentre ero in Nazionale ho ricevuto la chiamata viola, ho detto subito di sì.

Ci sono tanti centrocampisti di qualità, ma la concorrenza non fa che bene. Sono motivato, voglio mettere a disposizione le mie qualità. Fisicamente sto bene, mi sono allenato sempre, sono a posto, altrimenti non avrei giocato ottanta minuti sabato.

Per me la Fiorentina rappresenta una nuova sfida, quando sono venuto a giocare qua da avversario ho sempre vissuto una bella atmosfera. Non ci ho pensato due volte. Il contratto? Due anni con opzione per il terzo.

Già a gennaio sapevo che non sarei rimasto al Milan, ho cercato di finire nel migliore dei modi. La Fiorentina ha un bel mix di giovani ed esperti, ci sono squadre più forti ma noi ci siamo rinforzati. Obiettivo? Andare a prenderci un posto in Europa, provarci.

Ribery? Ho fatto un paio di allenamenti con lui, si vede subito che oltre ad essere un gran giocatore è una gran persona. Il gruppo mi ha accolto bene, ci sono tutti i presupposti per fare un gran campionato. Cutrone lo vedo carico, come lo era al Milan.”

