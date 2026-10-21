Oggi al Viola Park è avvenuto un incontro tra Luca Lezzerini e gli studenti dell'Istituto Comprensivo Teresa Mattei. Ai canali ufficiali del club il portiere ha risposto così alle domande dei ragazzi:

All'inizio soffrivo tanto gli errori, non li accettavo: mi rinchiudevo in me stesso, mi vergognavo. Con il tempo sono riuscito a capire che fa parte del gioco. Se una persona cara mi aiuta per farmi crescere lo accetto volentieri, se una persona sui social mi giudica ma non mi conosce gli do il giusto peso.

Il consiglio ai giovani

L'ansia la combatti solo facendo ciò che ti dice l’allenatore, divertendoti ed essendo il più possibile te stesso.