Joao Mario con Dodò, Jimenez e Fortini: chi gioca, chi no e chi va?

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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Corriere dello Sport: "Se parte Kean, 75 milioni saranno già pronti per il nuovo attacco viola"

2 - Spalletti ha chiesto "un" Pellegrino: così cambia il mercato di Kean e Fagioli

3 - Cecchi: "Atta mi ha incantato. Mastantuono crack, ma ho un dubbio"

4 - Il messaggio criptico di Kean: "Tardi per essere il tuo primo, mi preparo per essere l'ultimo"

5 - Sky annuncia: "La Fiorentina vuole tenere Kean"