L’annuncio di Giani: “Toscana ancora arancione”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dichiarato che la Toscana resterà in zona arancione, con alcune province che andranno in rossa:

Ho appena parlato con il Ministro Speranza, posso confermarvi che la prossima settimana la Toscana rimarrà in zona arancione. Nelle province di Pistoia, Siena e comune di Cecina è stata disposta, in accordo con i sindaci, la zona rossa per frenare l’incremento dei contagi. Ma è ancora necessario mantenere alta l’attenzione mentre proseguono senza sosta le vaccinazioni con efficienza e organizzazione, ieri 8mila dosi somministrate e pronti ad aumentare la velocità. Più vaccini avremo e più rapidamente usciremo da questa emergenza, forza Toscana!