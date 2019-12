La parabola di Zurkowski: dall’interesse della Juve ad ultima scelta di Montella. A gennaio…

Vi ricordate il bigliettino di Fabio Paratici ritrovato in un ristorante milanese? C’erano appuntati alcuni nomi tra cui quello di Federico Chiesa, una sorta di lista della spesa (o per meglio dire di obiettivi) della Juventus. Giovani campioni e talenti di prospettiva tra cui figurava anche Szymon Zurkowski, che da lì a poche settimane Corvino avrebbe prelevato dal Gornik Zabrze. Quasi un anno dopo del centrocampista polacco classe ’97 si sono perse le tracce: due presenze per 10′ complessivi con la maglia della Fiorentina poi un accantonamento culminato domenica, quando persino Eysseric gli è stato preferito da Montella. E pensare che in estate lo descrivevano come il giocatore più dinamico della rosa viola, caratteristica che servirebbe come il pane alla Fiorentina. Ma qualcosa evidentemente non ha funzionato, almeno finora, e per lui si aprono le porte di una cessione in prestito a gennaio.

IPSE DIXIT MONTELLA: “ZURKOWSKI FISICAMENTE DEVASTANTE”