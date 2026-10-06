Continua il processo di crescita di Fagioli, ma ancora serve uno step per prendersi tutto
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Nicolò Fagioli resta uno dei nomi più osservati anche in chiave Nazionale. La Gazzetta dello Sport ne sottolinea soprattutto le qualità tecniche, considerate da tempo uno dei suoi punti di forza, tanto da inserirlo nel discorso legato alla ricerca di un centrocampo capace di richiamare quello dell’Italia di Mancini. Il quotidiano evidenzia però anche l’aspetto sul quale il centrocampista della Fiorentina deve ancora crescere: il ritmo. Quando il livello della partita si alza e gli spazi si riducono, a Fagioli viene chiesto un ulteriore salto di qualità. Un passaggio importante anche per il suo percorso in viola.
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