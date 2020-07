Juric prende tempo sul rinnovo: “Offerta generosa del Verona, ma farò le mie valutazioni”

Ivan Juric ha preso la parola in vista della partita di campionato contro il Torino, sua possibile destinazione futura insieme a quella fiorentina. al futuro della panchina gialloblù, ecco le principali dichiarazioni del tecnico croato.

Il mio futuro?

Penso sia giusto e normale fare le mie valutazioni: io e il mio staff abbiamo fatto un grande lavoro, e siamo orgogliosi di aver alzato il livello sportivo del Club, sia dal punto di vista della preparazione alle partite che dei risultati del campo. E nell’offerta, generosa, del presidente Setti vedo tanta stima nei confronti sia mia che dei miei collaboratori: lo devo solo ringraziare. Le valutazioni che sto facendo sono di carattere puramente sportivo, su quanto può ancora crescere l’Hellas Verona in proiezione futura. Tra oggi e domani, o comunque in questi giorni, dovrei prendere una decisione. Per me è stata una stagione fantastica, la situazione di partenza era difficile e colloco questa stagione al primo posto fra le mie da allenatore. (CalcioHellas.it)