Italiano (Dazn): “Spesso stacchiamo la spina, oggi no. La Fiorentina è tornata? Ni”

A Dazn, Vincenzo Italiano ha commentato così la prima vittoria viola del 2024: "Allenatore o psicologo? Lo faccio tutti i giorni, ho toccato le corde giuste e finalmente abbiamo vinto una partita nel 2024. Siamo riusciti ad indirizzare la gara, sono contento per il gol degli attaccanti, Belotti è arrivato con entusiasmo incredibile e finalmente è arrivata una vittoria che cercavamo da tanto. In questo periodo abbiamo pagato tanti errori da parte nostra: i rigori, il vantaggio di Lecce smaterializzato in quattro minuti. Spesso stacchiamo la spina, non deve accadere perché poi tocca reagire e a fare prestazioni di questo livello. La base deve essere sempre la fame, il furore che oggi ci ha permesso di vincere. Dedichiamo la vittoria al presidente che ci sta sempre vicino e alla Fiesole che ci sostiene sempre. Ieri abbiamo avuto con loro un discorso schietto.

Dover sempre ribadire la fiducia in me? Fa parte di questo sport, il presidente me la conferma sempre, ribadisco che la vittoria è dedicata a lui per tutto quello che fa per la squadra. Belotti-Beltran? E' una soluzione già adottata in precedenza, lavorandoci con Beltran che viene fuori a legare il gioco. E' bravo a farlo ed è un'altra opzione rispetto a quelle che avevamo usato prima. Con il ritorno del doppio impegno serviranno tutti, e tutte le soluzioni. Bonaventura in panchina? Bisogna trovare l'assetto migliore anche in base ad avversari e stato di forma, da domani si ricomincia e di gerarchie ben definite ne esistono poche. Gol subito? Potevamo evitarlo, è stato bravissimo Ikoné a ripiegare ma gli attaccanti sono sempre pericolosi quando entrano in scivolata, succede. Nico Gonzalez? Può lavorare in quella zona, su quella linea, ha spunto e attacca la profondità per poi venire dentro per calciare. I gol belli vanno fatti anche col piede debole e oggi c'è riuscito. La Fiorentina è tornata? Ni".