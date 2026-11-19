Fuori dal Viola Park c'è una Firenze che Paolo Vanoli conosce bene: e l'allenatore viola quest'anno vuole uscire dal guscio
Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale
Nell' anteprima dell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato della volontà di "uscire" dal Viola Park dove ha vissuto gran parte della scorsa - complicata - stagione.
Quest'anno mi sono promesso di vivere più Firenze. L'anno scorso è stato un caso, la mia residenza era qua (Viola Park, ndr). Avevo capito che a un certo punto, purtroppo, per arrivare a fare quello che abbiamo fatto, dovevo essere concentrato qua. Conoscendo già Firenze da giocatore, voglio godermela un po' di più, perché è una città incredibile, bella. Il tifoso è maniacale, ma che ti spinge sempre. Da giocatore ho vinto, quindi vorrei riuscire a regalare qualche altra gioia. Oppure mettere le basi, andare via e dire, ecco, questa è una costruzione in prospettiva futura per vedere una grande Fiorentina. Tornando sul vivere la città, sono stato alla prima di Pieraccioni: è fantastico. E l'altra sera sono andato a vedere al cinema con i fisioterapisti, i dottori, il film di Bove: è stato toccante.
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