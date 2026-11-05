La Fiorentina attende la Juventus. Due squadre che non hanno ancora trovato la quadra dopo i cambi estivi

Redazione VN
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La Fiorentina è una delle deluse di questo campionato. Walter Sabatini, a News.superscommesse, ha fatto il punto in vista della gara contro la Juventus:

"Quando cambi tanti giocatori come hanno fatto queste due compagini (Fiorentina e Juventus n.d.r), diventa normale e necessario che ci sia un periodo di assemblaggio. Credo quindi che si debba dare del tempo ad entrambe le squadre per comprendere con precisione se in estate si è lavorato bene oppure no. So che è difficile, ma i tifosi di Juve e Fiorentina dovrebbero pazientare"

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