La Fiorentina è una delle deluse di questo campionato. Walter Sabatini, a News.superscommesse, ha fatto il punto in vista della gara contro la Juventus:

"Quando cambi tanti giocatori come hanno fatto queste due compagini (Fiorentina e Juventus n.d.r), diventa normale e necessario che ci sia un periodo di assemblaggio. Credo quindi che si debba dare del tempo ad entrambe le squadre per comprendere con precisione se in estate si è lavorato bene oppure no. So che è difficile, ma i tifosi di Juve e Fiorentina dovrebbero pazientare"