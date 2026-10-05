Njie allontana paragoni ingombranti e parla del suo impatto nella Fiorentina dopo l'arrivo alla fine della sessione estiva di mercato
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Nel corso della sua intervista per Fotbollskanalen, l'esterno della Fiorentina Alieu Njie ha affrontato anche domande sull'opinione di tifosi e addetti ai lavori nei suoi confronti:
All'inizio sui social ho notato un po' di scetticismo da parte dei tifosi viola per la cifra del trasferimento, perché non mi avevano mai visto giocare dal vivo. Ma con il passare delle gare ho iniziato a dimostrare sul campo quanto posso aiutare la squadra. Quando ho sentito i paragoni con Barcola e Diomandé la prima volta ho riso, sono rimasto stupito perché parliamo di giocatori che sono ai vertici da anni, mentre io ho appena iniziato a giocare una gara dopo l'altra. Però queste parole mi danno una grande spinta. Anche sul paragone con Rafael Leao mi hanno fatto molte domande: è un giocatore straordinario che ammiravo tantissimo nei miei primi anni in Italia, ma io voglio semplicemente diventare la miglior versione di me stesso.
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