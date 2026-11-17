Marocchino analizza i problemi della Fiorentina: la mediana senza incontristi che penalizza Fagioli e l'affidabilità preziosa di Pellegrino.
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L'ex calciatore Domenico Marocchino ha parlato così ai microfoni di TMW News a proposito della Fiorentina, di Fagioli e di Pellegrino:
La situazione di Fagioli? A mio avviso nella mediana della Fiorentina mancano dei veri e propri incontristi, ed è per questo che un calciatore con le sue caratteristiche fisiche e la sua struttura mentale rischia di andare in affanno. Nicolò avrebbe probabilmente bisogno di avere accanto un profilo di ben diversa sostanza».
Pellegrino
A me Pellegrino piace. Non è certo un centravanti di quelli spietati sotto porta, di quelli che su dieci palloni toccati ne indirizzano otto nello specchio. Però è un attaccante che sa ripulire i palloni, fa salire la squadra, dà sempre l'anima e il suo bottino di reti lo garantisce. Magari non ti regala la giocata d'alta scuola, ma averlo in campo è un po' come uscire di casa con una banconota da cinquant'euro in tasca: una certezza
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