L'ex calciatore Domenico Marocchino ha parlato così ai microfoni di TMW News a proposito della Fiorentina, di Fagioli e di Pellegrino:

La situazione di Fagioli? A mio avviso nella mediana della Fiorentina mancano dei veri e propri incontristi, ed è per questo che un calciatore con le sue caratteristiche fisiche e la sua struttura mentale rischia di andare in affanno. Nicolò avrebbe probabilmente bisogno di avere accanto un profilo di ben diversa sostanza».