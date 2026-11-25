L'analisi di Lulu Oliveira sul momento della Fiorentina
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L'ex calciatore della Fiorentina, Lulu Oliveira, ha parlato ai microfoni del club gigliato direttamente dal Viola Park. Queste le sue parole:
Un presidente che ha costruito tutto questo per Firenze e la Fiorentina deve ricevere un grandissimo applauso. Io sto bene. Questo un meraviglioso centro sportivo: i giocatori devono capire quanto è fenomenale quello che hanno qui dentro. Normale che mancano gli anni alla Fiorentina. Quando sono entrato in questo centro mi è salita la voglia di scendere in campo con un pallone e questa è una sensazione unica.
Sui tifosi
Normale qualche volta che ci sia disagio tra tifosi e giocatori, soprattutto quando non rende. Però, quando dimostra tutto il suo valore e fa vedere che tiene alla maglia il tifoso apprezza. Cosa significa tifare per la Fiorentina? Questa piazza è molto difficile, molto esigente, ma se vedi un bel calcio ti seguirà sempre.
Sulla partita con il Monza
Seguo sempre la Fiorentina, ho visto anche la gara con il Monza. Loro sono una squadra organizzata, ma ai viola è mancato qualcosa: la grinta, la voglia e la determinazione per vincere una partita. Questa poteva essere una gara per rilanciare ancor di più il loro campionato. Cosa bisogna fare in questi casi? La Fiorentina ha un allenatore che saprà risolvere questo problema e spero che lo faccia il prima possibile. Serve avere più fame della squadra avversaria.
Sul momento della Fiorentina
A questa squadra manca la voglia, la fame, dimostrando di meritare questa maglia. Li vedo in grandissima difficoltà.
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