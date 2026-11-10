Francesco Flachi ha parlato in una lunga intervista ai colleghi di derbyderbyderby.it dicendo la sua sul momento della Fiorentina:

Alla Fiorentina è sempre mancato l’approccio alla partita. Lasciava giocare molto gli avversari. Ora la squadra ha trovato maggiore stabilità anche in fase difensiva. Però alcuni gol subiti sono dovuti in parte a errori individuali e di reparto. Tuttavia, la squadra a me è piaciuta. Ci sono stati tanti errori in fase difensiva, da parte della Juventus e da parte della Fiorentina, che hanno permesso alle squadre di segnare. Però gli errori più evidenti sono stati commessi più dalla Fiorentina: dall'uscita di De Gea fino all'occasione fallita da Pedro Goncalves. La Juventus ha fatto molto bene ma non ci sono state conclusioni pericolose verso la porta. La Fiorentina, invece, ha avuto due belle occasioni nel finale. Dispiace, perché una vittoria avrebbe potuto dare una spinta importante a questa squadra. È una squadra giovane, quindi ci vuole tempo. Ci sono stati alcuni problemi, ma piano piano si stanno risolvendo. Penso che abbia imboccato la strada giusta