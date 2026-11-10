Parla l'ex viola Francesco Flachi che dice la sua sulla Fiorentina e su Paolo Vanoli
Francesco Flachi ha parlato in una lunga intervista ai colleghi di derbyderbyderby.it dicendo la sua sul momento della Fiorentina:
Alla Fiorentina è sempre mancato l’approccio alla partita. Lasciava giocare molto gli avversari. Ora la squadra ha trovato maggiore stabilità anche in fase difensiva. Però alcuni gol subiti sono dovuti in parte a errori individuali e di reparto. Tuttavia, la squadra a me è piaciuta. Ci sono stati tanti errori in fase difensiva, da parte della Juventus e da parte della Fiorentina, che hanno permesso alle squadre di segnare. Però gli errori più evidenti sono stati commessi più dalla Fiorentina: dall'uscita di De Gea fino all'occasione fallita da Pedro Goncalves. La Juventus ha fatto molto bene ma non ci sono state conclusioni pericolose verso la porta. La Fiorentina, invece, ha avuto due belle occasioni nel finale. Dispiace, perché una vittoria avrebbe potuto dare una spinta importante a questa squadra. È una squadra giovane, quindi ci vuole tempo. Ci sono stati alcuni problemi, ma piano piano si stanno risolvendo. Penso che abbia imboccato la strada giusta
I singoli
Ho visto dei segnali molto positivi, perché la Fiorentina è molto forte in fase offensiva. L'inserimento di Pedro Gonçalves ha dato maggiore velocità alle manovre offensive. È un giocatore che gioca in modo intelligente, che manda i compagni in porta e che dà i tempi giusti, soprattutto nelle ripartenze, permettendo di velocizzare il gioco di Mastantuono e Njie. Ne trae sicuramente beneficio anche Pellegrino, perché non è più sovraccaricato dalla presenza di due avversari. In questo modo, nell'uno contro uno, può giocarsi le proprie possibilità con maggiore libertà. Gonçalves non ha una posizione precisa. È un giocatore atipico, di quelli che una volta si vedevano più spesso, ma che oggi sono meno comuni. È una seconda punta, ma può anche dare una mano a centrocampo. Non deve avere troppi punti di riferimento, perché è un giocatore che ama muoversi liberamente.
Il gruppo
Questa è una squadra nuova, composta da tanti giovani, e quindi ha bisogno di un po' di tempo. All'inizio ha avuto qualche problemino e sicuramente questo ha creato delle difficoltà nel percorso di crescita. I giovani hanno bisogno di entusiasmo e, quando manca, fanno più fatica. Bisogna prestare attenzione e cercare, quando possibile, di prevenire determinate situazioni. Se posso permettermi una piccola critica direi che a volte Vanoli è un po' troppo prudente. Non rischia abbastanza. Secondo me, questa è una squadra con una forte vocazione offensiva, quasi di stampo europeo. Sono ragazzi giovani che, se vengono tenuti troppo bassi, rischiano di vedere limitate le proprie qualità. Devono correre, attaccare e andare avanti. È anche normale che, non avendo giocatori di grande esperienza e leadership, debbano iniziare a capire determinate dinamiche e cercare di migliorare, in modo da commettere il minor numero possibile di errori
© RIPRODUZIONE RISERVATA