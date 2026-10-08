Alex Jimenez è intervenuto ai microfoni di Dazn in una breve intervista in cui ha toccato diversi temi:

Il primo gol è stato un momento incredibile. Da tanto non sentivo questa sensazione e sono felicissimo di aver portato a casa un punto col Napoli. La Premier? Un gioco fisico e di pensiero più veloce. Qui in Italia siamo più tattici ma con le nuove regole ci lasciano giocare maggiormente. Viola Park? Ti aiuta tanto un centro sportivo così. Qui puoi far di tutto e lavorare al 100%. Sono venuto qui per dimostrare il giocatore che sono e quel che posso fare e che ancora non ho fatto. Questo è un bel posto per me. I tifosi e la città mi piacciono tanto. Valdepenas? Lo conoscevo già, è forte e giovane: può migliroare tantissimo. Firenze è il posto giusto per lui, è un bravo ragazzo, gli auguro il meglo. Vanoli? Ci ha chiesto di ripartire da zero e così abbiamo fatto, lo si sta vedendo. Un obiettivo? Non c'è, ma dopo Venezia dobbiamo pensare step by step e vedere dove possiamo arrivare.