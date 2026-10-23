L'agente di Dragusin sicuro: "Scelta giusta la Fiorentina, Radu sta bene e non si abbatte. I risultati per la squadra arriveranno".
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Florin Manea, procuratore di Radu Dragusin, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Digi Sport, parlando così a proposito del proprio assistito:
Non so cosa manchi alla Fiorentina, non sono un allenatore. Probabilmente si tratta di sfortuna in certi momenti delle partite. Ne hanno mancata tanta. Critiche? Deve fare il suo dovere verso la squadra. Sono convinto che la Fiorentina otterrà i risultati desiderati. Se si è pentito di aver scelto il viola? La Fiorentina lo voleva fortemente e dico che abbiamo fatto una buona scelta. Si trova bene lì e sono sicuro che i risultati arriveranno. Niente può abbattere Radu, è forte. E' troppo presto per parlarne, la Fiorentina ha ancora tempo per riprendersi
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