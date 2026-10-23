Luciano Chiarugi ha detto la sua sul momento della Fiorentina, a margine del libro "100 anni d'amore":

"Pellegrino deve ancora trovare la condizione migliore, ma sta mettendo tutto, aiutando la squadra. Per me è un giocatore interessante, e sta dando moltissimo. Beto è uno da area di rigore, ed ogni tanto potrebbe subentrare. La squadra deve mettersi in mente di giocare per quei due o tre giocatori di tecnica superiore che abbiamo. Spero che da domenica i ragazzi facciano vedere qualcosa di importante, uno stadio come San Siro potrebbe rilanciarti"

La forma: "La squadra si deve muovere sulla doppia fase, offensiva e difensiva. Vedo tutte le partite anche in Europa, la gente corre, noi non è che non corriamo, ma serve essere consapevoli delle distanze tra i reparti. Magari con una vittoria a Milano potrebbe darti spinta, e con la tranquillità giusta poter vedere la qualità di certi interpreti"