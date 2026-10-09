Per Alberto Cavasin la Fiorentina può fare molto di più di quello che sta facendo attualmente in Serie A: nel corso di un’intervista esclusiva concessa alla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’ex allenatore gigliato ritiene che il livello dei singoli allenati da Vanoli sia molto alto, e che dunque la Viola possa migliorare significativamente il suo rendimento nel corso della stagione.

C'è una squadra che, vedendola oggi, le sembra destinata a migliorare molto rispetto a quello che sta facendo?"Credo che la Fiorentina abbia margini enormi di miglioramento. Ha giocatori di ottimo valore e penso che possa ancora crescere molto nel corso della stagione. Quando una squadra ha qualità individuali importanti, ci sono sempre margini per trovare maggiore continuità e un rendimento più alto”.