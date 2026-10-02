Così il direttore de la Gazzetta dello Sport su Fabio Paratici

Redazione VN
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Il direttore de la Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli è intervenuto dal Festival dello Sport ai microfoni di Tmw. Queste le sue parole sulla staffetta Grosso-Vanoli sulla panchina della Fiorentina:

Paratici ha fatto la scelta giusta, sono venuti fuori dettagli riguardo l'atteggiamento di Grosso che la rendevano obbligata. Ha optato per una soluzione semplice per salvare la stagione. Il lavoro del ds è stato buono sul mercato, va dato il tempo alla dirigenza. Quando prendi uno come lui, glielo devi, noi siamo abituati a un'urgenza del risultato che fa prendere scelte frettolose. So che Firenze è una piazza esigente, però...
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