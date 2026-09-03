VN&TN - Fiorentina-Torino, cosa va e cosa no: l'intervista doppia

Nonostante manchino ancora più di due settimane alla sfida in programma al "Diego Armando Maradona" per domenica 20 settembre alle ore 12:30, arrivano importanti novità da Castel Volturno che interessano direttamente la Fiorentina di Fabio Grosso. In casa azzurra si registra infatti una brutta tegola per il tecnico Massimiliano Allegri, costretto a rinunciare a un elemento del proprio reparto avanzato per diverse settimane.

Intervento chirurgico per il brasiliano Giovane

L'attaccante brasiliano classe 2003 Giovane, prelevato dal Verona nello scorso gennaio, è stato costretto a fermarsi ai box a causa di un problema fisico che ha richiesto un intervento chirurgico immediato. Il calciatore si è sottoposto nella mattinata odierna a un'operazione per la correzione di un'ernia inguinale presso la Casa di Cura Villa Stuart, perfettamente riuscita.

Una defezione pesante per la formazione partenopea, che si aggiunge al recente forfait di Scott McTominay e riduce le alternative a disposizione di Allegri.

Il comunicato del Napoli: rientro previsto dopo la sosta

A confermare i tempi di recupero dell'attaccante è stato lo stesso club partenopeo tramite una nota ufficiale: "Questa mattina Giovane è stato sottoposto, presso la Casa di Cura Villa Stuart, a intervento di correzione per ernia inguinale. Il calciatore tornerà disponibile dopo la sosta".

Il giocatore brasiliano salterà dunque i prossimi tre impegni di campionato contro Inter, Bologna e proprio Fiorentina, prima della pausa di fine settembre.