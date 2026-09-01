Scott McTominay sarà sottoposto ad ablazione. Niente di grave, ma salterà tutte le gare di settembre
Il Napoli perde Scott McTominay per almeno un mese. Al centrocampista scozzese è stato infatti diagnosticato un lieve problema al cuore (aritmia benigna) che richiede un intervento chirurgico. Niente di grave per fortuna ma rientro che non avverrà prima della sosta per le Nazionali di fine settembre. In questo periodo il Napoli affronterà anche la Fiorentina, il prossimo 20 settembre al Franchi, e nell'occasione è dunque certa l'assenza di McTominay. A seguire il comunicato ufficiale del club azzurro:
In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
VN - Si cerca il sostituto di Gud: Paratici a caccia del colpo last minute
Calciomercato
VN - Gudmundsson-Lazio, è fatta. I dettagli e le cifre
Esclusive
Commisso & Fiorentina: soldi (tanti), risultati (pochi) e monumenti
Radio e tv
Malusci: "Grosso deve imporsi, non va bene così. Mercato assurdo"
News viola
La rivoluzione è (quasi) totale: Grosso può schierare 9/11 nuovi
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti