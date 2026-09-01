Il Napoli perde Scott McTominay per almeno un mese. Al centrocampista scozzese è stato infatti diagnosticato un lieve problema al cuore (aritmia benigna) che richiede un intervento chirurgico. Niente di grave per fortuna ma rientro che non avverrà prima della sosta per le Nazionali di fine settembre. In questo periodo il Napoli affronterà anche la Fiorentina, il prossimo 20 settembre al Franchi, e nell'occasione è dunque certa l'assenza di McTominay. A seguire il comunicato ufficiale del club azzurro:

In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali.