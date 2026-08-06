Oulai non è in panchina per Fiorentina-Deportivo: il centrocampista ivoriano deve alzare bandiera bianca per via di un lieve stato influenzale

Redazione VN
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VIDEO - Oulai: "In 12 mesi è cambiato tutto. Fiero di essere qui a Firenze"

Christ Inao Oulai non figura nella formazione iniziale della Fiorentina che sfida il Deportivo A Coruna al Viola Park, ma nemmeno in panchina: niente di ricongiungibile alla botta di cui parlava Grosso post Real Madrid.

Oulai, il motivo dell'assenza

Secondo quel che filtra da Bagno a Ripoli, l'ex Trabzonspor è ko per via di uno stato influenzale: dovrebbe essere tutto a posto verso il primo impegno ufficiale della squadra viola in Coppa Italia la prossima settimana contro una tra Benevento e Ravenna, che si affrontano domenica.
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