Oulai non è in panchina per Fiorentina-Deportivo: il centrocampista ivoriano deve alzare bandiera bianca per via di un lieve stato influenzale
VIDEO - Oulai: "In 12 mesi è cambiato tutto. Fiero di essere qui a Firenze"
Christ Inao Oulai non figura nella formazione iniziale della Fiorentina che sfida il Deportivo A Coruna al Viola Park, ma nemmeno in panchina: niente di ricongiungibile alla botta di cui parlava Grosso post Real Madrid.
Oulai, il motivo dell'assenzaSecondo quel che filtra da Bagno a Ripoli, l'ex Trabzonspor è ko per via di uno stato influenzale: dovrebbe essere tutto a posto verso il primo impegno ufficiale della squadra viola in Coppa Italia la prossima settimana contro una tra Benevento e Ravenna, che si affrontano domenica.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
Ndour ribalta le gerarchie, Atta le conferma: i 5 pilastri della Fiorentina di Grosso
Calciomercato
VN - Fagioli, futuro incerto: c'è la Premier League in agguato
Rassegna stampa
Piccoli, Gazzetta: "Il Bologna spinge. Ecco la richiesta di Paratici"
Radio e tv
Zazzaroni risponde: "Non ho attaccato Paratici. Favasuli sia da esempio"
Radio e tv
Bucchioni: "Vi spiego perché l'operazione Mastantuono è intelligentissima"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti