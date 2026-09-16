La Fiorentina di Paolo Vanoli, dopo i due successi ottenuti contro Venezia e Pisa in Coppa Italia, è pronta a continuare la striscia positiva nella sfida di domenica contro il Napoli di Massimiliano Allegri. La squadra partenopea si trova attualmente a quota 6 punti, con un avvio di campionato che i propri tifosi si aspettavano probabilmente più positivo. Nonostante questo, il popolo azzurro ha risposto presente all’appuntamento del Franchi: il settore ospiti è già tutto esaurito, con i 300 posti inizialmente dedicati al tifo del Napoli terminati in poco tempo.

Ma il popolo viola non si è fatto cogliere impreparato rispondendo in massa, come certificato dai numeri della vendita dei biglietti, con l'atmosfera che si prospetta come quella delle grandi occasioni. Sono già terminati tutti i posti disponibili per la Maratona e per la Curva Ferrovia, mentre ne restano appena 328 nella Tribuna. Si va quindi verso un Franchi tutto esaurito per una sfida che mette di fronte due piazze calde e due squadre alla ricerca di continuità; per i viola sarà un altro importante banco di prova, prima della sosta nazionali.